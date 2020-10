Explosie in winkelpand in Zeist, één persoon gewond geraakt

De dino’s komen weer naar Utrecht, nu in miljoenen Le­go-steen­tjes

15 oktober Opnieuw strijken dinosaurussen neer in Utrecht. De oeroude, uitgestorven wezens trokken tijdens de expositie World of Dinos in de Jaarbeurs eerder veel bekijks. Komende zomer worden bezoekers getrakteerd op een enorme dino-belevenis in DeFabrique.