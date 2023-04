Extinction Rebellion bezet ING-kantoor in Utrecht, ook acties in Amersfoort

Jongeren staan in de rij voor deze oude platenzaak: ‘Lijkt of ze allemaal van het streamen zijn afgestapt’

Nico Kruithof weet het zéker: echte liefhebbers staan zaterdag al om acht uur ’s ochtends in de rij bij zijn winkel De Plaatboef in Utrecht. Want dan is het Record Store Day en de oudste platenzaak van de stad viert die dag graag mee. Met tal van buitenkansjes en speciale uitgaves voor muziekliefhebbers.