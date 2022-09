Extra snel surfen kan straks ook in Lopik en Polsbroek door aanleg glasvezel

COLUMN Jerry: ‘Ik vermoed dat Poetin ook warmtepom­pen, zonnepane­len en HR++ dubbelglas haat’

De timing van mijn cv-ketel om er mee uit te scheien was coulant, ik kan niet anders zeggen. Weliswaar was het apparaat pas zes jaar oud en keurig onderhouden bovendien, maar als het in de winter bij min twintig de geest had gegeven, hadden we er toch anders bijgezeten dan nu.

8:00