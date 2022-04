Failliet: nadat de broers er uit stapten, ging het bergafwaarts met deze bekende bloemenketen

Op 20 procent van provincia­le wegen in Utrecht gaat snelheid naar 60 kilometer per uur

Op een deel van de provinciale wegen in Utrecht gaat de snelheid de komende jaren van 80 naar 60 kilometer per uur. Tot 2040 gaat het om 20 procent van de N-wegen in de provincie. Ook op de parellelwegen gaat de snelheid omlaag, onder andere tussen Veenendaal en Rhenen.

19:02