Faith heeft een reuzenslak als huisdier: ‘Als er vrienden zijn, zet ik 'm gezellig op tafel’

Waarom een Afrikaanse reuzenslak?

Faith: ,,Ik werkte in de jaren 80 in een huisdierenwinkel in Londen en had toen de vogelspin Rory als huisdier. Ik wilde nu weer iets, maar ben allergisch voor katten. En voor een hond heb ik een te drukke baan. Ik las over iemand met een Afrikaanse reuzenslak (die meer dan 20 centimeter lang kan worden, red.) en dacht: dit wil ik ook! Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ze zijn schoon en verharen niet. Ook zijn ze rustgevend. Een slak in huis is een soort meditatie.’’