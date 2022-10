Faizel (25) heeft zijn eigen slagerij: ‘Grote stukken vlees uitbenen en schoonmaken, doe ik het liefste’

Bouw tijdelijke woningen op locatie voormalig schoolge­bouw Hoograven bijna van start

Het is bijna zover: de bouw van tijdelijke woningen op de locatie van het voormalige ROC-schoolgebouw aan de Pagelaan in Hoograven-Zuid in Utrecht begint begin 2023. In de zomer kunnen naar verwachting de eerste bewoners worden verwelkomd.

25 oktober