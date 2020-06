Familie Anne Faber: strafvermindering moordenaar Michael P. is ‘klap in het gezicht’

,,Gezien het onvoorstelbaar grote leed dat deze man heeft veroorzaakt en het grote gevaar dat Michael P. is en zal blijven voor de samenleving, ervaart de familie elke dag strafvermindering als een klap in het gezicht’’, aldus de familie van de in Arnhem opgegroeide Anne dinsdag in een verklaring.



De Hoge Raad gaf P. vier maanden strafvermindering, omdat de politie hem in oktober 2017 op hardhandige wijze had aangehouden. P. brak een schouder. Hij werd ook bedreigd met een hond en niet op zijn zwijgrecht gewezen.



