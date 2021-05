Familie van vermiste Kim vindt boodschap, misdrijf uitgesloten

De boodschap werd bij haar thuis gevonden. Dat laat de familie via een zegsman weten. Of het om een brief danwel een (gesproken) bericht gaat, laat de familie in het midden. Roording is sinds zondagavond 19.45 uur vermist. Sindsdien wordt er naarstig naar haar gezocht. Ook vandaag bevolkt het Veteranen Search Team de bossen rond Zeist, in de hoop dat er een spoor wordt gevonden die uitsluitsel kan geven over haar lot.