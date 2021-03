Fanatieke Dick (67) verzamelde 150.000 (!) boeken en houdt nu uitverkoop: ‘Het is mooi geweest’

Foetus die werd gevonden in tupperware­bak­je heeft vandaag laatste rustplaats gekregen

19 maart De foetus die onlangs in een tupperwarebakje bij natuurgebied Heidestein in Zeist werd gevonden, is vrijdag door de gemeente begraven. Dat is gebeurd nadat oproepen aan de moeder om alsnog afscheid te kunnen nemen, niets opleverden.