FC Breukelen klaar, CDW gedegradeerd, Hercules maakt indruk: dit is het overzicht van de nacompetitie

Sparta dankzij Nick Olij via penalty's naar finale play-offs, geen Europees voetbal voor FC Utrecht

Er gaat een Steijn Europa in, zo veel is duidelijk na de halve finales van de play-offs. Of het Sem (FC Twente) of Maurice (Sparta) wordt, is komende week het thema. Sparta won na een sensationeel tweeluik na strafschoppen met 5-4 van FC Utrecht, met doelman Nick Olij als held die de strafschoppen van Luuk Brouwers en Mike van der Hoorn stopte.