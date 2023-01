FC Urecht-aanvaller Douvikas mag zich vanwege blessure Dost ook tegen AZ laten zien

In de achttien wedstrijden waarin hij dit seizoen minuten maakte voor FC Utrecht, de twee duels in het KNVB-bekertoernooi meegerekend, scoorde hij acht keer. Toch is Douvikas niet zeker van zijn plek in Galgenwaard. Iets dat niet los kan worden gezien van de aanwezigheid van Bas Dost. Indien fit, geniet de bewezen topspits meestal de voorkeur in de punt van de aanval.