FC Utrecht achter gesloten deuren onderuit: Shakthar Donetsk met 2-4 te sterk

Chantal woont in Houten, maar bezoekt kermis in Utrecht: ‘Moet altijd de Dom kunnen zien, anders ga ik dood’

Chantal Meloen is op de kermis in Utrecht met haar man Rob, dochter Dewi en schoonmoeder Nicolien. ,,Mijn schoonmoeder is gek op kermissen. We nemen haar altijd mee. Ik doe voor haar wat ik voor mijn eigen moeder niet heb kunnen doen.’’