FC Utrecht betuigt supporter Seb (11) laatste eer: ‘Als Seb dit had kunnen zien, had hij het geweldig gevonden’

Zieken laten zich massaal in provincie Utrecht testen op corona, elders zijn wachttij­den te lang

29 juli In de provincie Utrecht worden veel meer coronatesten gedaan dan elders in het land. De afgelopen week lieten 13.000 mensen zich testen bij GGD Utrecht op verschijnselen van covid-19. Oorzaak: in andere regio's is het zó druk, dat mensen zich hier laten testen omdat ze dan sneller aan de beurt zijn.