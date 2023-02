FC Utrecht getergd voor wedstrijd tegen PSV: ‘Excuses tellen niet, we moeten energie leveren’

,,We zullen tegen PSV meer energie moeten leveren dan tegen Vitesse, willen we een kans maken”, zegt Michael Silberbauer. De Deense coach van FC Utrecht mist zondag tegen PSV de geschorste Jens Toornstra.

Ook de geblesseerden Bas Dost, Nick Viergever, Django Warmerdam, Amin Younes, Ramon Hendriks en doelman Fabian de Keijzer zitten niet bij de wedstrijdselectie. Centrale verdediger Mobido Sagnan lijkt na zijn blessure wel inzetbaar en ook Bart Ramselaar en Tommy St. Jago, die maandag dertig minuten speelde bij Jong FC Utrecht, zijn vrijwel hersteld van een zware knieblessure. Al weet Silberbauer nog niet of ze fit genoeg zijn om in te vallen. ,,Ze hebben lang niet gespeeld, we gaan kijken wat voor hen het beste is.”

Partijvormen

Ook Zakaria Labyad is (nog) niet inzetbaar. De van Ajax afkomstige aanvaller trainde vandaag volop mee, maakte in de verschillende partijvormen een paar fraaie treffers, maar heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst. Of Silberbauer hem er graag bij heeft, daar laat de coach zich niet over uit. ,,Zakaria mag meetrainen omdat hij veel voor de club heeft betekend. Je kunt zien dat hij een goede voetballer is, maar beide partijen moeten willen.”

Na een serie goede resultaten, met de bekerwinst op AZ als uitschieter, verloor FC Utrecht vorige week teleurstellend met 2-0 van Vitesse. De coach rekent erop dat zijn ploeg tegen PSV laat zien dat die wedstrijd een incident was. ,,We hadden een zwaar programma achter de rug en in korte tijd veel gereisd. Maar dat soort excuses tellen niet. We zullen tegen PSV meer energie moeten leveren dan tegen Vitesse, willen we een kans maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.