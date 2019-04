FC Utrecht-shirts verdwenen van herdenkingsplaats 24 Oktoberplein

Portugezen maken film over Le Guess Who?

9:57 Het Portugese platform Canal180 heeft een film gemaakt over de twaalfde editie van het internationale muziekfestival Le Guess Who? dat in november plaatsvond in Utrecht. Ook toen was was er grensverleggende muziek uit de hele wereld te horen. ,,Heel erg mooi gemaakt, prachtige beelden,’’ aldus Barry Spoonen van het festival.