FC Utrecht speelt benefietwedstrijd tegen Oekraïense Shakthar Donetsk en al voor de start is er veel te beleven

Hoe Oekraïense Adriadna (33) met levensech­te portrette­ke­nin­gen een bestaan probeert op te bouwen

Ariadna Chabanyuk (33) was nog maar net bevallen van een zoon, toen een bommenregen neerdaalde over haar woonplaats Kiev. Samen met haar baby ontvluchtte ze de Oekraïense hoofdstad, haar man bleef achter. Na een korte tussenstop in Polen vond ze onderdak in Zeist. Met behulp van haar tekentalent, probeert ze daar een nieuw leven op te bouwen. ,,Ik geloof dat je door het maken van een portret iemands ziel kunt zien.”

24 juli