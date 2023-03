FC Utrecht-trainer Silberbauer koestert terugkeer Dost: ‘Hij is een geweldig wapen’

In de wetenschap dat FC Utrecht in Tasos Douvikas een vlot scorende spits in de gelederen heeft, verkeert trainer Michael Silberbauer nu al in behoorlijke luxe. Laat staan hoe de situatie is wanneer Bas Dost, die andere bewezen goalgetter, weer van de partij is. Mogelijk is dat zondag al het geval, wanneer zijn elftal het in Nijmegen opneemt tegen NEC (aanvang 12.15 uur). ,,Het is goed om te zien dat Bas steeds fitter wordt”, zegt de Deen. ,,Hij is voor ons een geweldig wapen.”