FC Utrecht zet zichzelf voor paal in Zwolle: club verkeert nu al in crisis

Feministe Joke heeft haar eerbetoon, maar haar strijd wordt voortgezet: ‘Hoog tijd voor vrouwelij­ke premier’

De Utrechtse Joke Smit bracht met haar pamflet ‘Het onbehagen bij de vrouw’ in 1967 de tweede feministische golf in beweging. Op het Joke Smitplein in haar geboortestad werd deze zaterdagochtend duidelijk dat haar geest voortleeft en dat haar strijd voor gelijke rechten voor vrouwen hoognodig moet worden voortgezet.