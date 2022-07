Feest gaat niet door: geen toestemming voor evenement in het oude Tivoli aan de Oudegracht

Nog één keer terug naar de heilige popgrond in Tivoli aan de Oudegracht. Dat was het plan van danser, dj en theatermaker Cees Hoogenboom (50). Maar als het aan de gemeente en leegstandsbeheerder Ad Hoc ligt, gaat dat niet gebeuren.

Hoogenboom volgde zelf een workshop in Tivoli en kwam op het idee om er in het weekend rondleidingen te geven. Met twintig mensen per keer op zoek naar verhalen en emoties uit de roemruchte geschiedenis van deze poptempel. Op 16 en 17 juli zou het voor het eerst gaan gebeuren.

Verbazing bij de gemeente, zegt woordvoerder Matthijs Keuning. ,,Wij zijn tot de definitieve invulling de eigenaar van het pand en we weten van niks. Hoogenboom had het met ons en leegstandsbeheerder Ad Hoc moeten bespreken en er is voor zoiets ook een vergunning nodig.’’

Geen evenementen in Tivoli toegestaan

Bij Ad Hoc was regiomanager Erik Kouwenberg not amused en ‘met stomheid geslagen’ toen hij over het plan hoorde. ,,Wij kennen die meneer niet, hij is geen contractant en wat hij wil is niet mogelijk. In Tivoli mogen geen evenementen plaatsvinden.’’

Quote Tivoli ligt gevoelig. Het heeft me veel extra werk gekost Erik Kouwenberg, Leegstandsbeheerder Ad Hoc

Momenteel hebben zo’n twintig ondernemers in de culturele en sociaal maatschappelijke segment een overeenkomst voor het gebruik van een ruimte in Tivoli. ,,Er wordt daar dus niet gewoond.’’ Eigenlijk is Kouwenberg er ‘al een beetje klaar mee’. ,,Tivoli ligt gevoelig. Het heeft me veel extra werk gekost.’’

Geschrokken van de heisa

De man van het plan, Cees Hoogenboom, zou het jammer vinden als het definitief van de baan is. Hij is geschrokken van alle heisa. ,,Sorry, dat heb ik niet aan zien komen. Dit is echt een kleinschalig initiatief. Ik heb niet bedacht dat daar een vergunning voor nodig zou zijn.’’

Hij hoopt alsnog met de betrokken partijen te kunnen overleggen, maar vooralsnog is zijn plan van de baan. Kouwenberg van Ad Hoc verwacht dat Tivoli nog dit jaar aan z’n volgende levensfase als hotel, restaurant en brouwerij begint.

