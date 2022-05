Festivalbazen bezorgd om personeel: ‘Goede tent is mooi, maar wel mensen nodig om ‘m op te zetten’

Orgasme­kloof en hoe houd je seks leuk in #me­too-tijd­perk? Álles is bespreek­baar op Seks Festival

Een open gesprek over seks. Dat was de gedachte achter het Seks Festival in TivoliVredenburg zaterdagavond. Die opzet slaagde, want er werd werkelijk over alles gepraat dat ook maar iets met seks te maken heeft. Soms met rode koontjes, maar veel vaker met een glimlach. ,,Seks is vooral leuk, dat mag ook wel eens gezegd worden.’’

