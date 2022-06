Fietser gelanceerd bij botsing met auto in Amerongen

Erotische expositie tijdens 900-jarig bestaan van Utrecht: ‘Geur, vibraties, film en nog veel meer’

In de line-up van festiviteiten rondom het 900-jarig bestaan van Utrecht, representeert de expositie Come Alive het heden van de stad zonder muren. Vanaf 3 juni tot 31 juli strijkt de erotische expositie neer in Het Nieuwe Muntgebouw in Utrecht. Ine Gevers is samen met Morgan Catalina curator van Come Alive. Even vragen aan Ine wat we kunnen verwachten tijdens de nieuwe expositie van stichting Niet Normaal.

1 juni