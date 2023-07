Fietser gewond door harde botsing Leidsche Rijn

toen en nu Jeugd heeft in 1957 de tijd van zijn leven in Hoograven; geen betere speelplek dan een wijk in aanbouw

Twee jongens staan een beetje te klooien aan de waterkant van de net aangelegde vijver in het Hoograven van 1957. Ze hebben de tijd van hun leven. Alles is nieuw, niets is nog af en elke dag is anders. Geen betere speelplaats dan een wijk in aanbouw. Ongehinderd kunnen ze hun gang gaan. Niemand die op ze let. Vaders zijn aan het werk, moeders zijn druk met het uitpakken van de verhuisdozen in hun nieuw flat aan de Linschotensingel.