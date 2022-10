Fietser met spoed naar ziekenhuis na botsing met bestelbus in Nieuwegein

Heeft laten leeglopen autobanden zin? ‘Tolerantie voor klimaatac­ti­vis­ten neemt af als ze grens over gaan’

‘Je zult boos zijn, maar trek het je niet persoonlijk aan. Het ligt niet aan jou, maar aan je auto’, staat in de brief die klimaatactivisten (de ‘Tyre Extinguishers’) achterlieten nadat zij de banden van auto’s in de Utrecht lieten leeglopen. Klimaatactivisten lijken steeds vaker van zich te laten horen - maar hebben de acties altijd zin?

