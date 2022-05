Fietser per ambulance naar ziekenhuis, na val bij bussluis in Bunnik

Gewonden na ernstig ongeluk Driebergen, hulpdien­sten rukken massaal uit

Op de Hoofdstraat in Driebergen is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd. Twee auto’s kwamen bij de verkeerslichten op de kruising met de Buzziburglaan met elkaar in botsing. Twee personen raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

7:33