Fietsers in overvloed in monumentale huis van ouders ex-wielrenner Karsten Kroon: ‘Soms passen en meten’

Hoe is het om in een monument te wonen? Op Open Monumentendag, zaterdag 10 september, kunnen mensen de sfeer in zo’n huis met geschiedenis proeven bij Toon en Jacqueline Kroon, naast eetcafé Het Molentje in Cothen.

Aan monumenten is in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek geen gebrek. Molens, kerken, kastelen met weelderige tuinen, woonhuizen, boerderijen, het stadhuis, een steenfabriek. Ze staan te pronken. Een vijftiental ervan opent op Open Monumentendag de deuren voor het publiek. Nieuw in dit aanbod is het woonhuis van Toon en Jacqueline Kroon, de ouders van oud-beroepswielrenner Karsten Kroon, aan de Dorpsstraat in Cothen.

Het monumentale huis staat tussen de brug over de Kromme Rijn en molen Oog in ’t Zeil. Hier stond vanouds een woonhuis met herberg waarin het zogenoemde rechthuis was gevestigd. In 1887 werd op deze plek een herenhuis gebouwd. In 1929 werd het kapitale pand intern verbouwd. Het linkerdeel werd een café. Het is nog altijd het enige restaurant in het dorp. Het rechterdeel, dat sinds bijna zes jaar eigendom is van Toon (75) en Jacqueline (74) Kroon, is een woonhuis.

Niet symmetrisch

Toon wijst op de twee deuren in de voorgevel. De linker is de entree van het eetcafé, de identieke rechterdeur is de voordeur van hun huis. Eerst zat er in het midden één deur met aan beide kanten drie ramen. De voordeur van Kroon is in 1929 op de plaats van een raam gekomen. Daardoor is de gevel niet meer symmetrisch: links drie ramen, rechts twee.

Quote We zitten hier aan verschil­len­de wandel- en fietsrou­tes. Nooit leuk, maar af en toe moeten we zelfs ‘nee’ verkopen Toon Kroon

Toon: ,,We zijn import-Cothenaren, we komen van een gesaneerde boerderij met tachtig varkens in Drenthe. Dus échte Cothenaren zullen we wel nooit worden. We waren op zoek naar een huis. Bij toeval zagen we hier een bordje ‘te koop’ in de tuin. Het huis stond niet op Funda. We hebben nog wel twee andere huizen bekeken, maar die haalden het niet bij dit monument aan de Kromme Rijn.’’

Fietsvrienden

Waar ze in Drenthe enthousiast over waren, zijn ze in Cothen mee doorgegaan: leden van Vrienden op de Fiets kunnen bij hen overnachten tijdens hun fietstochten of wandelingen. Voor 22 euro per persoon per nacht inclusief ontbijt. Toon: ,,We zitten hier aan verschillende wandel- en fietsroutes. Nooit leuk, maar af en toe moeten we zelfs ‘nee’ verkopen. Deze week was ons huis met vijf vrouwen goed gevuld. We hebben twee slaapkamertjes en twee zolderkamertjes, waarin ik net niet kan staan, beschikbaar. Het is af en toe een beetje passen en meten met al die gasten over de vloer. De kamers zijn niet groot maar dat hoeft niet.’’

Volledig scherm Dorpsgezicht van Cothen, circa 1920, met links de molen en rechts het huis, waarin nu de familie Kroon woont. © Wim van Amerongen

In Drenthe hadden Toon, leraar Engels, en Jacqueline, ‘typejuf’ die zich liet omscholen tot docent automatisering, ook al een vakantie-appartement in hun boerderij. Wat ook meekwam uit die provincie zijn de racefiets en wandelschoenen. Net als hun zoon Karsten (46), de ex-beroepswielrenner en nu wielercommentator bij Eurosport, is Toon behept met het fietsvirus. In zomervakanties fietste hij op en neer naar Madrid, ging met de bus naar Zuid-Frankrijk en Italië om vandaaruit terug te fietsen.

Tour de France

Over de mooiste prestatie van Karsten hoeft Toon geen seconde na te denken: de etappeoverwinning in de Tour de France van 2002. ,,Ik word er nog altijd emotioneel van. Ik was alleen op vakantie in Spanje. Op de fiets met een tentje. Toevallig belandde ik ’s middags in een hotel. Na even zoeken vonden we de goede tv-zender. Zie ik een kopgroep met drie Nederlanders. Karsten, Erik Dekker en Servais Knaven. Mijn God, wint Karsten de sprint. Ik was in mijn dooie eentje, kon mijn emotie met niemand delen. Ik heb een tijdje zitten janken. ’s Avonds aan de telefoon zat Karsten ook te huilen. Onvergetelijk.’’

Volledig scherm Cothen Echtpaar Kroon voor hun woning dorpsstraat 55 Foto William Hoogteyling © William Hoogteyling