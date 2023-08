Fietsverbinding tussen Utrecht en IJsselstein krijgt een upgrade: werkzaamheden 14 augustus van start

leidsche rijn 25 jaar Een radicaal groene stad: zó ziet Leidsche Rijn er over 25 jaar uit

De zomers zijn veel heter, het elektriciteitsnet raakt overvol en de lege ruimte wordt steeds schaarser. In de 25 jaar dat Leidsche Rijn bestaat, is de wereld compleet veranderd. En het gaat maar door. Hoe ziet de wijk er uit in 2048? Wonen we dan in hoge torens of is polder Rijnenburg onze nieuwste Vinex-wijk?