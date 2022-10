Fijne marktdag eindigt voor koopman Drost in mineur: dief gaat er met zijn dagopbrengst vandoor

,,Hij moet ons een tijdje in de gaten hebben gehouden”, zegt Drost. Hij staat al gauw 25 jaar op de markt met groenten, fruit en aardappelen. Het is maar één keer eerder gebeurd dat hij werd bestolen. ,,We hadden de vrachtauto weer ingeladen. We moesten alleen nog de aanhanger aankoppelen. In die hele korte tijd heeft-ie zijn slag geslagen.”

Het echtpaar Drost uit Maurik staat elke zaterdag op de markt bij Bisonspoor. Bovendien stallen zij wekelijks hun waar uit op het Smaragdplein in Utrecht, in Maarssen-Dorp en op de markt in Beesd. ,,Het was zaterdag prima weer voor een bezoekje aan de markt, we hebben alleen tussen de middag een buitje gehad. De loop zat er gelijk ‘s ochtends al goed in, dus we hadden een leuke omzet gedraaid. Voor tweederde is er betaald met pin, gelukkig, maar de rest zijn we kwijt. Dat is toch het geld waar je de hele dag voor hebt staan werken.”