File op de A27 richting Utrecht door gekantelde vrachtwagen

Droom veranderde in nachtmer­rie voor eigenaar van familieres­tau­rant: ‘Ik rook een smerig luchtje’

Patrick Terschegget rook een smerig luchtje in zijn restaurant in Cothen. Het bleek een fikse brand te zijn in de kelder van de zaak, die voor grote schade zorgde. De ondernemer kan echter niet wachten om weer aan de slag te gaan. ,,Wij willen het drama zo snel mogelijk achter ons laten.’’

8 april