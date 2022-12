Financiële compensatie voor inwoners Overberg en Amerongen vanwege aanleg zonneparken

Inwoners van Overberg en Amerongen krijgen een financiële compensatie als zij aan een toekomstig zonnepark wonen. Dat bedrag voor de twintig huishoudens in Overberg wordt door de exploitanten betaald en kan oplopen tot een bedrag van 6.000 euro per huishouden. Voor Amerongen ligt dat aanmerkelijk lager.

Met name in Overberg is fel verzet tegen de velden met zonnepanelen. Veel inwoners voelen zich gepasseerd door de initiatiefnemers. Energiewethouder Karin Oyevaar bestrijdt het idee dat de bewoners zijn omgekocht door zonnepanelen aan te bieden of ze korting te geven op stroom van de zonneparken. ,,Zo bekijken wij het niet. Het is een beetje het verdelen van de lusten en lasten. Dit is niet ongebruikelijk bij grootschalige opwekking van energie.”

In de raad is vorig jaar afgesproken dat de bewoners meer financieel profijt moeten krijgen bij dit soort initiatieven. De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat buiten deze financiële regelingen. ,,Er bestaat een planschaderegeling en dat is wettelijk bepaald”, aldus energiewethouder Karin Oyevaar. ,,Daarnaast hebben de initiatiefnemers afspraken gemaakt met omwonenden. Er zijn verder ook afspraken gemaakt over het omgevingsfonds. Initiatieven, zoals bijvoorbeeld een fietspad, kunnen uit dat fonds betaald worden.”

Overbergers kunnen uit aantal opties kiezen

De twintig huishoudens uit Overberg kunnen uit een aantal opties kiezen: 2.000 kWh per jaar zonnestroom uit de zonneweide gedurende een periode van vijftien jaar, tien zonnepanelen (6000 euro) of een eenmalige of jaarlijkse uitkering van een bedrag dat gelijk is aan de waarde van optie 1 of 2.

In de regeling voor het zonneveld in Amerongen is ook een optie van een eenmalige uitkering opgenomen en daarvoor is 10.000 euro gereserveerd. Het aantal mensen dat aanwonend is, ligt aan de Amerongse Wetering veel lager (zeven) dan in Overberg.

