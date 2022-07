Flinke rookwolken bij brand in flat Nieuwegein

Visdeurbel stopt er na meer dan 8.000 passerende vissen even mee: ‘In het voorjaar weer hard nodig’

De visdeurbel in de Weerdsluis stopt er voorlopig mee. Nu het zomer is, zal er weer genoeg pleziervaart door de Utrechtse grachten varen, waardoor de Weerdsluis regelmatig opengaat. Daardoor kunnen de vissen hun tocht door de grachten goed voortzetten en is de deurbel op dit moment niet meer nodig. Wel zal die in het voorjaar weer hard nodig zijn, zegt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

