Flinke schade bij hotel en café aan de Ganzenmarkt na brand: ‘Dit is de zoveelste tegenslag’

Afgelopen week, in de nacht van woensdag op donderdag, brak een stevige brand uit in hotel Mother Goose aan de Utrechtse Ganzenmarkt. Bijna vijftig gasten moesten hun bed uit en in hun nachtkleding naar buiten: het hotel telt in totaal 23 kamers en zat de desbetreffende nacht bijna helemaal vol. De ontruiming verliep soepel, hotelgasten werden opgevangen in het naastgelegen café Twintig.