Flinke toename publieke laadpunten in Utrecht, toch wordt het steeds drukker bij de laadpaal

Relatief vs. absoluut

In Bunschoten steeg het aantal laadpunten van januari 2021 tot januari 2022 , relatief gezien, het hardst van 8 naar 36: een stijging van 350 procent. Ook in IJsselstein (83 procent) en in De Ronde Venen (79 procent) was een sterke toename te zien.

Nieuwegein

Als je gaat kijken naar het aantal laadpalen per huishouden, doet Nieuwegein het weer het best. Daar zijn namelijk 13,6 publieke laadpunten te vinden per 1.000 huishoudens, een stuk hoger dan het provinciale gemiddelde van 8,6.

Druk neemt toe

In heel Nederland nam het aantal openbare laadpunten net zoals in Utrecht toe met 30 procent. Toch is de druk op laadpalen niet afgenomen, omdat het aantal elektrische auto’s op de weg nog harder is gestegen. Zo was er begin 2022 gemiddeld één laadpunt per 4,7 elektrische auto’s, terwijl deze een jaar eerder nog gedeeld werd door 4,6 auto’s. In 2019 lag het aantal een stuk lager met 2,2 elektrische auto’s per openbaar laadpunt.