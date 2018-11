FNV: Buschauffeurs moeten directe verbinding met politie krijgen

Politieke partijen Nieuwegein willen meer toezicht op bedrijven­ter­rei­nen tegen misdaad

17:59 De VVD en Lokale Vernieuwing in Nieuwegein willen meer toezicht op bedrijventerreinen in de gemeente om er de opmars van criminele activiteiten te stuiten. Aanleiding is een recente reeks invallen van de politie op bedrijventerrein De Liesbosch in Nieuwegein, waarbij drugs, verwante apparatuur en grote geldbedragen werden gevonden.