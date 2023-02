FNV uit kritiek op Utrechtse aanpak van wachtlijsten voor hulp in huishouden: ‘Geen ruimte voor kop koffie’

Utrecht kampt met een forse wachtlijst voor huishoudelijke hulp. De oorzaak is een combinatie van personeelstekort en een fors gestegen hulpvraag.

Een simpele of pijnloze oplossing is er niet, volgens verantwoordelijk wethouder Linda Voortman (GroenLinks). Dat dwingt haar tot moeilijke maatregelen. Waaronder: minder hulp verlenen op plekken waar dat mogelijk is. ,,Als die lucht eruit wordt gehaald, zorgt dit voor een afname van de wachtlijst,” schreef Voortman eind januari in een raadsbrief.

Debat

Op donderdag 9 februari spreekt de gemeenteraad over de wachtlijstenproblematiek. Voorafgaand aan het debat laat vakbond FNV haar ongenoegen blijken. ,,Medewerkers zien de bui al hangen,” zegt bestuurder Bert de Haas.

,,Zij vrezen dat ze allemaal cliënten krijgen voor twee uur per week. Straks kun je alleen nog het hoogst noodzakelijke doen. Voor een kopje koffie en een praatje is geen ruimte. Bovendien: om aan je uren te komen moet je op één dag meer cliënten helpen.”

Twee uur huishoudelijke hulp per week is het basisaanbod. Als blijkt dat er meer hulp nodig is, kan de zorgleverancier het aanbod verruimen, staat in Voortmans brief. De Haas betwijfelt of dat in de praktijk goed werkt. Meer uren leveren leidt volgens hem tot een bedrijfseconomisch risico voor de zorgaanbieder. ,,De kosten nemen toe, terwijl je niet zeker weet of je die achteraf vergoed krijgt.”

De vakbondsman heeft een andere oplossing voor ogen. ,,Maak het werk aantrekkelijker. Veel medewerkers hebben schulden. Dat moet veranderen. Betaal een hoger salaris. FNV pleit voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur. En zorg dat cliënten ten minste drie uur per week huishoudelijke hulp krijgen, dan is de werkdruk nog aanvaardbaar.” Het gemeentebestuur is vooralsnog niet van plan het salaris te verhogen, die financiële ruimte zou er niet zijn.

