Foodtrucks, livemuziek en meer! Dit gratis festival strijkt binnenkort neer in Utrecht

Van een vrijdagmiddagborrel tot zaterdag dansjes doen en van een zondag vol livemuziek tot een uitbrakmaandag. Elke dag kun je iets anders verwachten. Wil je naar de silent disco? Of heb je zin om te shoppen bij Kilo Kilo? Het kan allemaal. Ook aan de kleintjes is gedacht: ze kunnen bijvoorbeeld een ritje maken in het reuzenrad van 22 meter hoog, een breakdanceworkshop volgen of knutselen.

Heel. Veel. Lekkers.

Heb je trek gekregen van alle activiteiten en dansjes? Haal dan iets lekkers bij één van de foodtrucks. Van friet tot kebab en van crêpes tot tacos: er is voor ieder wat wils. En daarbij hoort natuurlijk een drankje. Zo les je jouw dorst onder meer met een biertje van de Leckere of een wijntje van de Meisjes van de Wijn.

Werkspoor Festival 2023

Dan nog even wat praktische informatie: het Werkspoor Festival is van vrijdag 7 tot en met maandag 10 april in de Werkspoorkathedraal. Dit zijn de openingstijden:

Vrijdag 7 april: 16.00 – 1.00 uur Zaterdag 8 april: 13.00 – 1.00 uur Zondag 9 april: 13.00 – 1.00 uur Maandag 10 april: 13.00 – 20.00 uur

De entree voor het festival is gratis. Je kunt er alleen met pin betalen. Kijk op de site van het Werkspoor Festival voor meer informatie.

