Foto van Kevins zwembroek maakt duidelijk voor OM: hij is dé man achter internationale drugstransporten

Mark maakte de duurste muizenval ter wereld (50.000 euro!) en er komen nog veel meer vallen aan

Wat is eigenlijk de waarde van kunst? Volgens Mark Sturkenboom (39) is kunst een middel om op een andere manier naar de wereld te kijken. Neem nou bijvoorbeeld zijn muizenval van 50.000 euro: ,,We nemen wel een hamster in huis, maar als er een muis de keuken in loopt moet hij dood.”