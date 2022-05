Fotograaf Angeliek de Jonge wint regionale fotoprijs

Komen er nu tóch windmolens in Wijk bij Duurstede? Tegenstan­ders zijn er niet gerust op

Voorzitter Jeroen van der Sluis van de stichting Belangen Wijkersloot en omgeving is ongerust dat de discussie over de plaatsing van windmolens op grondgebied van Wijk bij Duurstede opnieuw oplaait in de nieuwe gemeenteraad nu de progressieve combinatie SamenWerkt de grootste partij is.

14 mei