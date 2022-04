Foto’s! Utrecht ontwaakt in een winterparadijs

Datalek treft gemeente Veenendaal: persoonlij­ke en geheime stukken blijken openbaar toeganke­lijk

De gemeente Veenendaal is geconfronteerd met een datalek in het computersysteem. Een inwoner ontdekte dat informatie onbedoeld openbaar toegankelijk was en schakelde onder burgemeester Gert-Jan Kats in.

31 maart