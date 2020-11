Fout op fout: commerciële coronatester gebruikte kapotte oorthermometer om temperatuur van tweedehands koelkast te meten

Coronatestservice is gevestigd in Utrecht, Badhoevedorp en Almere. De testlocatie in Utrecht is sinds 8 september in gebruik op het parkeerdak van winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn. Volgens de inspectie heeft de Utrechtse testlocatie geen aparte in- en uitgang. Tijdens het inspectiebezoek stonden drie cliënten buiten te wachten omdat zij vanwege de kleine wachtkamer niet naar binnen konden.