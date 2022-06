Foutje bedankt, Utrecht tekent Islamitische begraafplaats op verkeerde plek in kadaster

De aanleg van een nieuwe islamitische begraafplaats is al geen makkie, door de bezwaren uit de buurt. Maar nu de gemeente ook nog een foutje in het besluit heeft gemaakt, is het helemaal de vraag wanneer de eerste doden er hun rustplaats kunnen vinden. Maar wie had er dan ook aan gedacht dat het hier nog formeel ‘de gemeente Tolsteeg’ betreft en niet gewoon de gemeente Utrecht?

Een groep bewoners van de wijk Tolsteeg ontdekte de fout van de gemeente Utrecht in de procedure voor de aanleg van een Islamitische begraafplaats in hun buurt. Door die verschrijving lijkt het alsof de bestaande algemene begraafplaats helemaal verdwijnt. En dat is niet het geval.

De gemeente Utrecht heeft de kadastrale fout inmiddels in een raadinformatiebrief toegegeven en heeft de provincie Utrecht inmiddels gevraagd de fout te herstellen. In het raadsbesluit stond namelijk dat het om een gedeeltelijk kadaster in de gemeente Utrecht moest zijn, maar dat moesten drie gedeeltelijke kadaster in de gemeente Tolsteeg zijn.

Hard gewerkt

Lang geleden, voordat Tolsteeg bij Utrecht werd getrokken, was het namelijk een voorstadje. Door de kadastrale fout leek het daarnaast alsof de algemene begraafplaats helemaal gaat verdwijnen, maar die blijft volgens de gemeente ook in gebruik.

Naar verwachting is de administratie in het derde kwartaal van dit jaar op orde. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het plan voor de Islamitische begraafplaats. Binnen de gemeenschap is er al lange tijd grote behoefte aan een eigen begraafplaats.

Rituelen

Een eigen begraafplaats maakt het voor moslims in Utrecht niet alleen mogelijk om in hun eigen gemeente te worden begraven, maar ook zelf invulling te geven aan de regelgeving, de uitoefening van rituelen en de religieuze noodzaak van een niet onderbroken (eeuwigdurende) grafrust. De gemeente wil de grond in Tolsteeg verkopen aan de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO), die een aanvraag had ingediend. Wanneer de begraafplaats er definitief komt, is nog niet bekend.

