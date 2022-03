Franse ski-trip wordt horrorvakantie: vier Utrechtse studenten in ziekenhuis, vermoedelijk gedrogeerd

Het ging mis in Risoel, waar de eerstejaars gingen skiën en feesten. Dinsdagnacht werden vijf studenten onwel. Ze hadden last van spontaan door de benen zakken, hevig trillen, afwisselend lachen en huilen, met de ogen wegrollen, misselijkheid en overgeven, paniekaanvallen en geheugenverlies. Twee van hen waren er zo ernstig aan toe, dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Drugs

De groep vermoedt dat er sprake was van drogeren: het stiekem mengen van drugs in hun drankjes. De studentenverengingen namen de volgende dag maatregelen om herhaling te voorkomen.

‘s Nachts besloten de besturen in samenspraak met het reisbureau om de vakantie stop te zetten en terug te keren naar Utrecht. De veiligheid was niet langer te waarborgen, was de conclusie. Ook was het plezier van de reis verdwenen; de gebeurtenissen leiden tot veel wantrouwen richting de bewakers, het barpersoneel en de overige vakantiegangers, schrijft het betstuur in een verklaring.