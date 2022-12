Frietje eten in zwembad in Breukelen kan niet meer: uitbater van restaurant stopt ermee

Hij schrijft het besluit te betreuren. ,,Helaas is de brasserie van zwembad ‘t Kikkerfort vanmiddag en vanavond gesloten. Wij hebben zojuist te horen gekregen dat ‘t Kikkerfort vanaf 1 januari 2023 zonder horeca verder gaat. Dit betekent voor ons plotseling heel veel te regelen.’’

De huidige exploitanten hadden in september besloten om na de jaarwisseling te stoppen. Na hun besluit is er geen nieuwe pachter gevonden. De exploitatie van het Breukelse zwembad is al jaren onderdeel van discussie. Het bad - dat jaarlijks 170.000 bezoekers trekt - is verouderd. Zwemmers reageren verbolgen op het besluit om de horeca te sluiten. ‘Een zwembad waar je niets kunt nuttigen is geen zwembad’, redeneren ze.

Gemeente Stichtse Vecht zegt in een reactie contact te hebben met de horecaondernemer. ,,We begrijpen zijn frustratie en wij zouden het ook jammer vinden als de horecafunctie verdwijnt. Achter de schermen werken we aan een oplossing om de horecavoorziening in een of andere vorm in stand te houden.’’ De hoop is om op korte termijn een besluit te nemen.

Petitie

In Breukelen startten zwemmers in 2021 een petitie toen geruchten de kop opdoken dat het bad zou moeten sluiten. Dat bleek niet het geval. De gemeente verklaarde dat het bad nog vijftien jaar meekon, maar dat over een verdere toekomst nog geen besluit was genomen.

Destijds werd wel besloten de toegangstickets van het zwembad - inclusief een wedstrijdbad en een subtropisch gedeelte - in prijs te verhogen, dit jaar met 50 cent en in 2023 met een euro. Daardoor betalen bezoekers volgend jaar zeven euro voor een zwemkaartje.

Volledig scherm Drukte in 't Kikkerfort. © Shody Careman

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.