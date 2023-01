Friezin Martine (33) vertolkt als nieuwe lijsttrekker het ‘typische PVV-geluid’ bij Utrechtse Statenverkiezingen

Zwembad De Start­sprong heeft fikse energiere­ke­ning, maar krijgt geen subsidie: ‘Water staat aan de lippen’

Jeroen Peek is jarig en dus wordt de taart aangesneden in zwembad De Startsprong in Houten. Maar echt feestelijk is de stemming niet. Want het bad kan geen aanspraak maken op gemeentelijke steun voor de sterk gestegen energielasten. En die lasten kan De Startsprong niet lang meer dragen.

17 januari