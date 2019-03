Frivole nazivergelijkingen over Thierry Baudet zijn onverstandig

Politie­chef: Tramaan­slag was na jarenlange terreur­trai­ning de meest ultieme test

6:42 De aanslag in de tram in Utrecht leidde tot opperste paraatheid bij alle politiekorpsen in Nederland, ook ver buiten Utrecht. Dat vertelt Oscar Dros, tot 2002 werkzaam bij de politie Utrecht en tegenwoordig politiechef van de eenheid Oost-Nederland.