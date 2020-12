Fröhlich geniet van zijn eerste jaar als burgemeester: ‘Als het kan blijf ik iedereen die 60 jaar is getrouwd opzoeken’

Angst regeert bij opgepakte Utrechtse drugsdea­lers: ze zwijgen over wie er écht aan de touwtjes trekt

29 december Opgepakte drugsdealers uit de Utrechtse wijken Hoograven, Kanaleneiland en Rivierenwijk peinzen er niet over om op te biechten wie er aan de touwtjes trekken bij de lucratieve straathandel in Utrecht-Zuid. De eerste vier van twaalf moesten zich gisteren verantwoorden op een snelzitting van de Utrechtse rechtbank. ,,Gun me een kans, ik wil weg uit mijn wijk.’’