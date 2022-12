Furkan en zijn gezin ontvangen intimiderende berichten voorafgaand aan zaalvoetbalwedstrijd

Margriet werd door haar familie én door haar politieke partij verstoten: ‘Het moest eruit, ik ontplofte bijna’

Margriet van de Vooren werd verstoten door haar streng gereformeerde ouders na haar coming-out als lesbienne. In 2022 kwam ze opnieuw uit de kast, dit keer als politicus. Door haar tegenstem ging een streep door een omstreden bouwplan in gemeente De Bilt. ,,Na mijn tegengeluid bij het CDA raakte ik wéér alles kwijt, wat ik in mijn politieke leven had opgebouwd.”

