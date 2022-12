G-team De Panters viert jubileum in Vianen: ‘Voetbal brengt hen zowel sociaal als sportief bij elkaar’

Man pint 35 keer met gestolen pinpas, maar komt er niet mee weg

In Veenendaal is gisteren een 27-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht 35 keer met een gestolen pinpas geld te hebben gepind. In totaal maakte de man zo’n 14.000 euro buit met deze illegale transacties.

8 december