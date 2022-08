Gaaf! Bij deze theatervoorstelling in Utrecht doe je zelf mee aan het verhaal

indebuurtHeb jij altijd al op het podium willen staan? Dit is je kans! Bij de theatervoorstelling It Went Dark maak je zelf onderdeel uit van het verhaal. Samen met de andere toeschouwers ga je op pad door Utrecht en beleef je het theaterstuk.

In het buitenland is het een van de meest opkomende en populaire theatervormen: immersief theater. Bij deze theatervorm maakt het publiek deel uit van het verhaal. Klinkt tof? Binnenkort kun je het dus zelf beleven in de Domstad.

De voorstelling

In It Went Dark speel je de broer of zus van Charlie. Jullie hebben elkaar jaren niet gesproken, maar het is de laatste wens van je vader dat jullie elkaar nog een keer ontmoeten. De voorstelling begint met een wandeling over een verlaten industrieterrein. Via een speciale app leidt jouw vader (stem van Bartho Braat, bekend van onder andere GTST) je naar Charlie. Als je haar hebt gevonden, begint het verhaal.

Tijdens de voorstelling wordt het publiek geconfronteerd met de onzekere toekomst van Utrecht. In plaats van passief te consumeren vanuit een comfortabele theaterstoel, word je ín het verhaal geplaatst en kijk je door een andere bril naar ons stadsie. Door middel van dans, interactieve video’s en gepersonaliseerde geluidsverhalen ontdek je de waarheid.

Tickets

Benieuwd naar de interactieve theatervoorstelling? It Went Dark is van 20 augustus tot en met 4 september te zien aan de Kanaalweg 22A (oude fietsdepot) in Utrecht. Kaartjes kosten 25 euro en koop je hier.