Gaan deuren van uniek Applemuseum nu écht open? Ed is overtuigd: ‘Honderden verhalen over te vertellen’

Kunnen mannen niet praten over hun gevoelens? Bjorn en Alex bewijzen tegendeel: ‘Veroordeel elkaar niet’

Krijg je als man een tegenslag? Hup, trek een biertje open of duik de sportschool in. Maar praten over gevoelens? Ho, maar. Utrechters Bjorn Blom en Alex Panhuizen willen dit taboe doorbreken. Zelf kregen ze heel wat voor de kiezen. In het theater vertellen ze hoe ze hier mee omgaan.