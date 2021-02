Gaat de verbreding van A12 en A27 nu echt door of niet? Dit moet je weten over het megaproject van 1,5 miljard euro

Vaste prik in Breukelen tijdens de avondklok: een politie­fuik én een bak herrie die het dorp doorkruist

29 januari De avondklok is een week onderweg. Hoe is de sfeer in Breukelen na 21.00 uur? We keken een weekje mee in het Vechtdorp. ,,Ik mis de mensen, ik mis de gesprekken op straat.’’